Тимошенко назначили залог около $760 тыс.

Такая мера не предусматривает помещение лидера партии "Батькивщина" под стражу до фактической передачи денег

Редакция сайта ТАСС

Юлия Тимошенко © REUTERS/ Viacheslav Ratynskyi

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Киевский суд избрал в качестве меры пресечения для лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко залог в размере 33,3 млн гривен (около $760 тыс.). Об этом сообщил судья на процессе, который транслировался телеканалом ТСН.

"Частично удовлетворить ходатайство обвинения, избрать в качестве меры пресечения залог в размере 33,3 млн гривен", - сказал он. Прокуратура требовала залог в размере 50 млн гривен (более $1 млн).

Такая мера не предусматривает помещение Тимошенко под стражу до фактической передачи денег, установленную сумму залога она обязана внести в течение пяти дней. При этом она также обязана не выезжать за пределы Киевской области, сообщать о смене места жительства и работы, воздерживаться от общения с некоторыми депутатами, сдать загранпаспорт.

Всего суд запретил Тимошенко общаться с 66 депутатами Рады. При этом судья не пояснил, по какому принципу был составлен соответствующий список и как в результате должна строиться работа Тимошенко в парламенте.