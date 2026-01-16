Миссия ФРГ изучит возможность развертывания Eurofighter в Гренландии

Представитель Минобороны Германии также отметил, что миссия включает в себя планирование учений с использованием морских патрульных самолетов P8 Poseidon

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Разведывательная группа военнослужащих Бундесвера (ВС ФРГ) должна прибыть в Гренландию в пятницу вечером, чтобы оценить безопасность Арктики и то, как Германия вместе со своими партнерами по НАТО может внести свой вклад, включая возможность развертывания истребителей Eurofighter на острове. Об этом на брифинге в Берлине сообщил представитель Минобороны ФРГ.

"Это разведывательная миссия под руководством Дании. Могу сказать примерно, что они отправятся в путь около полудня и прибудут вечером", - сказал представитель оборонного ведомства Германии. По его словам, в миссии участвуют немецкие эксперты по логистике и специалисты из различных областей. Представитель Минобороны ФРГ добавил, что речь идет о том, чтобы выяснить, "безопасна ли Арктика и в какой степени ФРГ может внести свой вклад в это вместе с партнерами по НАТО".

"Это включает в себя планирование учений, например с использованием морских патрульных самолетов P8 Poseidon. Развертывание фрегатов или других военно-морских подразделений для морского наблюдения также возможно. Теоретически, даже развертывание истребителей Eurofighter. Все эти варианты в настоящее время рассматриваются, а затем мы оценим, что осуществимо", - подчеркнул представитель Минобороны ФРГ.

В то же время он пояснил, что пока рано судить, будет ли это связано с размещением самолетов. "Насколько мне известно, сейчас основное внимание уделяется изучению ситуации на месте. Затем мы также обсудим учения в рамках НАТО с нашими партнерами по альянсу", - резюмировал представитель министерства.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.