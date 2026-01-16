Нобелевский центр мира прокомментировал передачу медали Трампу

Лауреат премии в таком случае не меняется

СТОКГОЛЬМ, 16 января. /ТАСС/. Нобелевский центр мира, расположенный в Норвегии, заявил, что Нобелевская премия, в отличие от нобелевской медали, не может быть передана другому лицу. Заявление было сделано на фоне новостей о том, что представитель венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо на состоявшейся в четверг встрече с президентом США Дональдом Трампом подарила ему свою медаль Нобелевской премии мира.

"Медаль может сменить владельца, но звание лауреата Нобелевской премии мира - нет", - говорится в X центра.

При этом отмечается, что передача нобелевских медалей не такой редкий случай.

Норвежский нобелевский комитет 9 января пояснил, что "после объявления о присуждении Нобелевской премии она не может быть отозвана, разделена или передана другим лицам". Решение является окончательным и действует всегда.