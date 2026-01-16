Европарламент требует объявить КСИР террористической организацией

Председатель Европарламента Роберта Метсола заявила о необходимости "положить конец происходящему в Иране"

ВЕНА, 16 января. /ТАСС/. Европарламент требует объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией в рамках новых евросанкций против Ирана. Об этом заявила председатель Европарламента Роберта Метсола на пресс-конференции в ходе визита в Австрию.

"Мы должны положить конец происходящему в Иране, мы должны принять жесткие санкции, в том числе включить КСИР в список террористических организаций, - заявила она. Метсола добавила, что на прошлой неделе Европарламент по собственной инициативе "запретил иранскому дипломатическому корпусу посещать резиденции ЕП" в Брюсселе и Страсбурге.

ЕС ранее уже включил КСИР в санкционный список якобы за нарушения прав человека, теперь речь идет об использовании "высшей санкционной меры", которую ЕС может применить к иностранной организации.