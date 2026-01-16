Красный крест заявил о сокращении гуманитарной поддержки Украины

ЖЕНЕВА, 16 января. /ТАСС/. Гуманитарные потребности Украины растут, в то время как добровольные взносы для их обеспечения сокращаются. Об этом заявила заместитель главы делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) на Украине Джейми Ва.

"В то время как гуманитарные потребности [украинцев] растут, международная поддержка сокращается", - сказала она на брифинге журналистов в Женеве.

По ее словам, оглашенный организацией призыв на 2026 и 2027 годы по внесению добровольных взносов для оказания гуманитарной поддержки Украине на текущий момент "закрыт лишь на 13%". Это означает, что дефицит финансирования этой финансовой корзины составляет 262 млн франков ($326 млн), добавила Ва.