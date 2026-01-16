Штокер: ЕС может активировать статью о коллективной помощи из-за Гренландии

Канцлер Австрии отметил, что "любые угрозы в адрес Гренландии недопустимы", поскольку она является автономной территорией Дании

Редакция сайта ТАСС

Гренландия © Joe Raedle/ Getty Images

ВЕНА, 16 января. /ТАСС/. Обострение ситуации вокруг Гренландии может вынудить ЕС активировать положения статьи о коллективной помощи Договора о Европейском союзе. В сообществе надеются, что до этого дело не дойдет, заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер на совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсолой.

"Ситуация вокруг Гренландии может привести к конфликту, но я надеюсь, что мы сможем этого избежать. Есть правовые рамки, которые мы [с Метсолой] обсудили: 7-й пункт статьи 42 [Договора о Европейском союзе], который в подобных случаях регулирует поддержку, которую друг другу оказывают страны Евросоюза <...>", - отметил он.

При этом канцлер указал, что законодательство ЕС предусматривает оговорку, согласно которой нейтральные государства сообщества, в число которых входит Австрия, имеют право принимать решение о конкретных мерах поддержки самостоятельно.

Канцлер подчеркнул, что "любые угрозы в адрес Гренландии недопустимы", поскольку она является автономной территорией Дании. "Суверенитет и территориальная целостность должны уважаться всеми без исключений", - добавил он.

"Решающим для будущего Гренландии является то, какие решения принимают население Гренландии и Дания. Именно там должно решаться, каким образом подходить к этому вопросу. Поэтому я считаю крайне важным, чтобы переговоры между Гренландией, Данией и США продолжались, чтобы избежать эскалации, поскольку она не может отвечать интересам ни одной из сторон", - заключил Штокер.

В пункте 7 статьи 42 Договора о Европейском союзе речь идет об общей безопасности. Эта статья, которую часто упоминают сейчас европейские политики, не предполагает обязательного военного ответа стран ЕС на агрессию против одной из стран сообщества. Она гарантирует лишь принятие другими членами ЕС "мер солидарности, которые могут варьироваться от предоставления дипломатической, медицинской и технической помощи до военной поддержки".