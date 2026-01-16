Кабмин Украины разрешил регионам ослаблять комендантский час из-за морозов

По словам вице-премьера Алексея Кулебы, на время действия чрезвычайной ситуации в энергетике добраться до пунктов обогрева можно в режиме 24/7

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Правительство Украины разрешило областным администрациям изменять правила комендантского часа вследствие чрезвычайных погодных условий. Об этом сообщил вице-премьер - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

"Правительство приняло изменения в постановление, которые дают возможность регионам вводить гибкие правила комендантского часа на период чрезвычайной ситуации в энергетике. В ближайшее время ожидаем первое такое решение на уровне общины - для города Киева", - написал он в Telegram-канале.

По словам Кулебы, на время действия чрезвычайной ситуации в энергетике добраться до пунктов обогрева можно в режиме 24/7, пропуска для этого не нужны. Кроме того, разрешается движение частного транспорта, если человек на нем едет к пункту обогрева. Аналогичная ситуация для общественного транспорта, однако в этом случае решение принимают местные власти, исходя из ситуации с безопасностью.

"Пунктами обогрева могут выступать магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и торгово-развлекательные центры, если в них есть автономное питание, отопление, стабильная связь, удлинители и бесплатный горячий чай", - отметил Кулеба. Кроме того, для бизнеса, который официально выполняет функцию пункта обогрева, также предоставляется возможность работать круглосуточно. "Все решения принимаются исключительно через Совет обороны Киева при участии сил безопасности. Самовольных решений на местах не будет", - подчеркнул чиновник.

В пятницу министр энергетики страны Денис Шмыгаль сообщил, что в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации.