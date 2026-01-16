В ЮАР из-за наводнения закрыт крупнейший заповедник страны

Редакция сайта ТАСС

Обстановка в крупнейшем в ЮАР заповеднике © ТАСС/ Reuters

ПРЕТОРИЯ, 16 января. /ТАСС/. Крупнейший в ЮАР заповедник - Национальный парк Крюгера - закрыт по причине наводнений, которые создали угрозу для жизни находящимся на его территории туристам и отдыхающим. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

Решением администрации заповедника он закрыт для посещений до дальнейшего объявления, передает SABC. Накануне из наиболее пострадавших от наводнения районов заповедника были эвакуированы более 600 человек. Для вывоза людей применялись, в том числе вертолеты. Пострадавших нет.

В посольстве РФ в Претории ТАСС сообщили, что в последние 48 часов от граждан России, находящихся на территории Южно-Африканской Республики, просьб о помощи не поступало. "Согласно предварительной информации, россиян в Национальном парке Крюгера, которым требуется содействие, нет", - сказал собеседник агентства.

Интенсивные дожди идут на севере и востоке ЮАР уже вторую неделю. В результате произошел подъем воды в многочисленных реках в провинциях Лимпопо и Мпумаланга. Региональные власти Лимпопо объявили в пятницу, что наводнения стали причиной гибели в провинции девяти человек.

Национальный парк Крюгера располагается на территории обеих провинций. В нем затоплены дороги, что сделало невозможным передвижение на автотранспорте. В ряде мест возникла нехватка продовольствия.

Заповедник был создан в 1926 году. Он занимает территорию в 19,5 тыс. кв. км. и является старейшим на юге Африки. На территории заповедника, который на востоке граничит с Мозамбиком, обитают многочисленные животные, в том числе черные и белые носороги, слоны, львы, буффало, жирафы, крокодилы. Ежегодно он принимает около 2 млн туристов. Парк Крюгера входит в тройку самых посещаемых туристами достопримечательностей ЮАР.