Рютте встретится 19 января с министрами Дании и Гренландии

Подходов к СМИ не запланировано

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте © AP/ Julia Demaree Nikhinson

БРЮССЕЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте встретится 19 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном и главой МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт. Об этом сообщила пресс-служба блока.

"В понедельник, 19 января, генсек НАТО Марк Рютте встретится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с министром обороны Дании Троэльсом Лунд Поульсеном и главой МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт. Подходов к СМИ не запланировано", - сообщила пресс-служба, не раскрывая темы беседы.

Ранее Рютте анонсировал на следующей неделе серию консультаций в рамках НАТО по укреплению безопасности Гренландии, что, по его мнению, должно убедить США, что НАТО хорошо защищает Гренландию, поэтому нет нужды ее аннексировать, а можно просто использовать как территорию альянса.