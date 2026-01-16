В Литве на патронном заводе ввели две новые технологические линии производства США и ФРГ

Продукцией литовского завода пользуются армия, службы правопорядка, структуры НАТО и гражданские лица, имеющие право на ношение оружия

ВИЛЬНЮС, 16 января. /ТАСС/. Две новые технологические линии введены в строй на единственном в странах Балтии предприятии по производству боеприпасов к стрелковому оружию, находящемуся в Гирайте под Каунасом. Об этом сообщил Минфин Литвы, которому принадлежат 100% акций военного завода.

"Оборудование американского производства по визуальному контролю продукции уменьшит риск человеческой ошибки и повысит надежность изделий. Запускаются изготовленные в Германии машины по сбору патронных лент, что расширит ассортимент изделий предприятия в Гирайте", - представлены в сообщении новинки.

Продукцией литовского завода пользуются армия, службы правопорядка, структуры НАТО и гражданские лица, имеющие право на ношение оружия. Часть идет на экспорт.