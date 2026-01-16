Глава МО Италии назвал отправку европейских военных в Гренландию анекдотом

Гуидо Крозетто отметил, что западный мир должен сохранять единство в рамках НАТО

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто © Maryam Majd/ Getty Images

РИМ, 16 января. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сравнил отправку европейских военных в Гренландию с началом анекдота: "15 итальянцев, 15 французов, 15 немцев…". Представляя вместе с главой МИД Антонио Таяни итальянскую стратегию по Арктике, он отметил, что западный мир должен сохранять единство в рамках НАТО.

"Я спрашиваю, для чего направляют 15 солдат в Гренландию. На прогулку? 15 итальянцев, 15 французов, 15 немцев - похоже на начало анекдота", - приводит его слова газета La Repubblica.

Как отмечалось этим изданием ранее, Италия, хотя пока официально не делала заявлений, не склонна отзываться на призыв Дании о направлении военных в Гренландию на фоне притязаний на остров президента США Дональда Трампа. В представленной стратегии указывается, что Рим выступает за соблюдение международного права и права жителей Гренландии на самоопределение. Италия готова участвовать в освоении Арктики, но в связке с ЕС, в рамках обязательств по Североатлантическому блоку и при тесном сотрудничестве со странами Северной Америки - США и Канадой.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

На этом фоне ряд европейских стран, включая Германию и Францию, направили в Гренландию свои контингенты для участия в учениях. По данным СМИ, речь идет о группах из 13-15 человек.