WP: уполномоченный президент Венесуэлы приняла шефа ЦРУ

Встреча состоялась в Каракасе 15 января

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес приняла директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Ссылаясь на неназванного американского чиновника, она уточнила, что эта встреча состоялась в Каракасе 15 января. Рэтклифф встретился в четверг в Каракасе с Родригес, "чтобы передать сигнал о том, что Соединенные Штаты ожидают улучшения рабочих отношений", заявил этот источник.

Глава администрации США Дональд Трамп объявил 3 января о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп заявляет, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.