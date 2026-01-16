Трамп не дал ясного ответа на вопрос, покинут ли США НАТО, если не получат Гренландию
ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на просьбу сообщить, выведет ли он Соединенные Штаты из Организации Североатлантического договора (НАТО), если та не поможет Вашингтону "получить Гренландию".
"Посмотрим, - сказал глава американской администрации. - НАТО взаимодействует с нами по Гренландии". "Гренландия нам очень нужна в плане национальной безопасности. Если мы ее не получим, то у нас будет большая дыра в [сфере] национальной безопасности, особенно когда дело касается наших действий применительно к [проекту] "Золотой купол", а также всего другого", - отметил Трамп, беседуя с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом из Вашингтона в штат Флорида. "Так что да, мы говорим с НАТО", - добавил он.
Нынешний американский лидер неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он не исключал применения силы для решения этого вопроса. Вице-президент Джей Ди Вэнс заверял в конце марта прошлого года, что американское правительство рассчитывает на обретение Гренландией независимости и ее мирное присоединение к Соединенным Штатам. По словам Вэнса, Вашингтон не угрожает в данном случае применением военной силы.
Однако 6 января Белый дом в письменном заявлении, предоставленном информационному агентству Reuters, подчеркнул, комментируя планы в отношении Гренландии, что, "конечно, применение Вооруженных сил США всегда является вариантом действий, доступным главнокомандующему", то есть Трампу. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила 7 января, что Трамп активно обсуждает с подчиненными возможность покупки острова.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.
Как предположил на днях американский журналист и один из наиболее популярных консервативных комментаторов Такер Карлсон, высказывания должностных лиц в Вашингтоне о намерении практически любым способом добиться присоединения Гренландии к Соединенным Штатам означают, по сути, что с НАТО покончено. Схожие точки зрения излагались в последние недели и в Европе.