ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Иск Банка России к Euroclear
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Трамп заявил, что никто не убеждал его не наносить удар по Ирану

Американский лидер не уточнил, является ли такое решение окончательным
Редакция сайта ТАСС
18:58

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не пытался убедить его отказаться от нанесения удара по Ирану - по словам американского лидера, он "сам себя убедил".

Читайте также

Угрозы Трампа и более 10 дней протеста. Что известно о беспорядках в Иране

"Никто меня не убеждал. Я сам себя убедил", - ответил американский лидер на вопрос о том, пытались ли представители арабских государств и Израиля убедить его не наносить удары по Ирану. "У них были запланированы на вчерашний день (четверг - прим. ТАСС) более 800 казней путем повешения, - добавил Трамп, говоря о властях Ирана. - Они никого не повесили. Они отменили это. Это сильно повлияло". Он не уточнил, является ли решение не наносить удары по Ирану окончательным.

Трампа также попросили пояснить, по-прежнему ли в силе его слова о том, что помощь участникам антиправительственных акций в Иране со стороны США "уже в пути". "Мы посмотрим", - сказал Трамп. Он отвечал на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Флорида, где американский лидер, как ожидается, проведет выходные.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики. Белый дом в четверг уточнил, что американский лидер по-прежнему не исключает никакие варианты действий в отношении Ирана. 

СШАИранТрамп, Дональд