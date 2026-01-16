Главы СК Белоруссии и РФ обсудили процедуры для обмена важными для расследования данными

Константин Бычек и Александр Бастрыкин также обсудили положительную практику формирования совместных международных следственно-оперативных групп

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 16 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Республики Беларусь Константин Бычек и его российский коллега Александр Бастрыкин обсудили конкретные шаги по оптимизации взаимодействия в рамках действующих договоров о правовой помощи. Об этом сообщили в отделе информации и связи с общественностью белорусского ведомства.

"Главы ведомств обсудили широкий круг вопросов. В том числе состоялся конструктивный разговор о выработке эффективных процедур для безотлагательного обмена критически важными для расследования служебными данными, обсуждены конкретные шаги по оптимизации взаимодействия в рамках действующих договоров о правовой помощи. Особый акцент был сделан на согласовании подходов к проведению следственных действий, а также процессуальных процедур, требующих международной координации", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили положительную практику формирования совместных международных следственно-оперативных групп. Такой формат, по мнению участников встречи, позволяет значительно ускорить процесс обмена информацией, получения доказательств и повысить качество предварительного расследования. Как проинформировали в СК Белоруссии, отдельным пунктом повестки дня стало профессиональное развитие следователей. Стороны обсудили возможности для расширения участия специалистов в профильных дополнительных профессиональных программах, реализуемых на базе ведущих академий Следственного комитета России в Москве и Санкт-Петербурге.

В ходе встречи руководители ведомств подчеркнули, что устойчивый диалог и регулярные контакты позволяют оперативно реагировать на новые вызовы и обеспечивать высокий уровень защиты прав граждан. Председатель Следственного комитета Белоруссии отметил, что в условиях постоянно меняющейся ситуации на мировой арене взаимодействие между ведомствами приобретает стратегическое значение.

"Мы стремимся к тому, чтобы наши совместные усилия формировали единое пространство безопасности, где каждое решение основано на профессионализме и взаимной поддержке. Сегодня перед следственными органами стоят задачи, требующие не только высокой квалификации, но и тесной координации. Современная преступность развивается стремительно, и только объединяя наши ресурсы, мы сможем эффективно реагировать на возникающие угрозы. Для нас важно, чтобы совместная работа была действительно результативной", - цитирует его отдел информации и связи с общественностью.

Бастрыкин в свою очередь выразил уверенность в дальнейшем укреплении партнерства и обозначил приоритеты российской стороны. "Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество с белорусскими коллегами становилось более прикладным. Речь идет о создании механизмов, которые позволят нам быстрее обмениваться информацией и внедрять новые методики расследования. Уверен, что такие шаги дадут ощутимый эффект и укрепят правопорядок в наших странах", - заявил руководитель СК РФ.