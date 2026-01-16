Президент Сирии издал указ, защищающий права курдов в арабской республике

В частности, курдский язык признается государственным и "может преподаваться в школах в районах, где курды составляют значительную часть населения"

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 16 января. /ТАСС/. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа издал указ, защищающий права курдов в арабской республике. Текст документа опубликован канцелярией сирийского лидера.

Согласно документу, в частности, курдский язык признается государственным и "может преподаваться в школах в районах, где курды составляют значительную часть населения". Кроме того, переходное правительство Сирии обязуется предоставить сирийское гражданство всем гражданам курдского происхождения, которые проживают на территории арабской республики.

Навруз (праздник весеннего равноденствия, отмечаемый ираноязычными народами) признается государственным праздником на всей территории Сирии. "Любая дискриминация по этническому или языковому принципу запрещается законом", - подчеркивается в документе.

Курды в Сирии являются второй по численности этнической группой, составляя порядка 10-15% населения. В основном они проживают на северо-востоке страны, но также имеют свои общины в Дамаске, Алеппо и других крупных сирийских городах.