WP: представитель Родригес посетил США для консультаций с должностными лицами

По данным газеты, Феликс Пласенсия, который ранее был министром иностранных дел боливарианской республики, "посещал Вашингтон для проведения переговоров на высоком уровне"

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Представитель уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес Феликс Пласенсия посетил Вашингтон для проведения консультаций с американскими должностными лицами. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Washington Post (WP).

Как отмечается в публикации, Пласенсия, который ранее был министром иностранных дел боливарианской республики, "посещал Вашингтон для проведения переговоров на высоком уровне". Других подробностей относительно этого не приводится.

Агентство Bloomberg ранее на этой неделе сообщило, что Родригес намерена направить Пласенсию в США для переговоров.

Как информировало ранее издание со ссылкой на неназванного американского чиновника, Родригес 15 января приняла в Каракасе директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа. В публикации уточнялось, что встреча продолжалась два часа. Рэтклифф на ней говорил в том числе о "потенциальных возможностях экономического сотрудничества" между двумя странами, а также заявил, что "Венесуэла более не может являться прибежищем для противников Америки, особенно торговцев наркотиками".

Глава администрации США Дональд Трамп объявил 3 января о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп заявляет, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.