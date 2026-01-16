На Украине мошенники придумали новую схему на фоне блэкаута

В украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Мошенники на Украине начали обманывать граждан под предлогом компенсаций за перебои со светом на фоне энергокризиса в стране. Об этом сообщил глава правления государственного "Ощадбанка" Сергей Наумов.

"В последние дни украинцам поступают сообщения якобы от имени "Ощадбанка" и энергетических компаний о "компенсациях за перебои с электроснабжением". Это мошенническая схема. Мы живем в условиях постоянных вызовов и, к сожалению, этим пользуются мошенники", - написал он в своем Telegram-канале.

Наумов призвал граждан не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать личные данные.

В энергетике Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Во всех регионах страны ежедневно действуют многочасовые отключения света. На этом фоне супермаркеты, кафе и рестораны приостанавливают работу, а школы продлевают каникулы или переходят на дистанционное обучение. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Киеве.