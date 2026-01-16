Трамп не хочет развития ситуации в Венесуэле по сценарию Ирака

Американский президент имел в виду хаос, возникший в Ираке вследствие указов руководителя оккупационных властей в Багдаде Пола Бремера после отстранения от власти Саддама Хусейна в 2003 году

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп стремится не допустить потенциальной дестабилизации обстановки в Венесуэле после военного вмешательства Вашингтона подобно тому, как это произошло с Ираком. Глава американской администрации заявил об этом, отвечая на вопрос журналистов о том, почему Вашингтон ведет переговоры с властями в Каракасе во главе с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес, а не с оппозицией в лице Марии Корины Мачадо.

"Ну, вы, может, помните о месте, которое называется "Ирак", где уволили всех. Всех - полицию, генералов. Всех уволили. И они в итоге стали ИГИЛ (террористическая группировка "Исламское государство Ирака и Леванта", впоследствии взявшая название "Исламское государство", запрещена в России - прим. ТАСС). <...> Я это помню", - подчеркнул Трамп, беседуя с прессой на Южной лужайке Белого дома перед вылетом из Вашингтона в Уэст-Палм-Бич.

Он имел в виду хаос, возникший в Ираке вследствие указов руководителя американских оккупационных властей в Багдаде Пола Бремера после отстранения от власти Саддама Хусейна в 2003 году. По указке Вашингтона Бремер, в частности, распустил армию и силы безопасности Ирака, провел "чистку" госаппарата от членов правившей партии Баас. В результате этих действий нестабильность в оккупированном в то время Ираке многократно усилилась.

Вместе с тем, американский лидер дал высокую оценку Мачадо, с которой встретился 15 января в Вашингтоне. "Но скажу вам, что у меня вчера (в четверг - прим. ТАСС) была отличная встреча с человеком, к которому я испытываю большое уважение. И она, безусловно, испытывает уважение ко мне и нашей стране. И она передала мне свою медаль Нобелевской премии [мира]", - сказал Трамп. "Скажу вам, что узнал ее. Я с ней до этого никогда не встречался. И я был очень впечатлен. Прекрасная женщина", - отметил президент.

Трамп объявил 3 января о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп заявляет, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.