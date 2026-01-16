МО Венесуэлы: военная операция США не достигла своей цели унизить республику

Честь национальных венесуэльских Вооруженных сил "остается незыблемой", подчеркнул министр обороны республики Владимир Падрино Лопес

КАРАКАС, 16 января. /ТАСС/. Военная операция США против Венесуэлы, в ходе которой погибли более 100 военнослужащих и гражданских лиц, не достигла своей цели унизить боливарианскую республику. Об этом заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес на церемонии награждения военнослужащих и гражданских лиц, защищавших родину от вооруженной агрессии США.

"Некоторые хотят унизить Венесуэлу после военной операции [США] 3 января, им не удалось достичь своей цели, поскольку сегодня родина по-прежнему стоит на ногах", - сказал Лопес в эфире телеканала Venezolana de Televisión. Он подчеркнул, что честь национальных Вооруженных сил Венесуэлы "остается незыблемой" и потребовал от США освободить президента боливарианской республики Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

Министр сообщил, что в числе погибших при агрессии США 47 венесуэльских военнослужащих, 32 кубинских военных, а также гражданские лица, общее количество жертв превышает 100 человек. Лопес напомнил, что по указанию уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес создана комиссия для оказания помощи родственникам погибших и раненых.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле. Глава МИД Боливарианской Республики назвал действия Вашингтона военной агрессией. В стране введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по территории Венесуэлы. Вашингтон провел операцию по захвату и вывозу из страны Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.