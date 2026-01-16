Глава МККК провела встречи с омбудсменами России и Украины в Женеве

Они поговорили о потребностях военнопленных, лишенных свободы гражданских, а также пропавших без вести

ЖЕНЕВА, 16 января. /ТАСС/. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич провела в штаб-квартире организации в Женеве двусторонние встречи с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и ее украинским коллегой Дмитрием Лубинецем. Об этом сообщили в пресс-службе МККК.

Отмечается, что дискуссии касались вопросов удовлетворения потребностей "военнопленных, гражданских лиц, лишенных свободы, и пропавших без вести".

"Эти встречи являются частью продолжающихся усилий МККК по сотрудничеству со сторонами в решении гуманитарных проблем, связанных с международным вооруженным конфликтом", - отметили в пресс-службе.