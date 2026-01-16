Столтенберг не исключил выхода США из НАТО

Бывший генсек альянса также считает, что следует серьезно отнестись к заявлениям Вашингтона о взятии под контроль Гренландии

Йенс Столтенберг © AP Photo/ Francisco Seco

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь НАТО (занимал пост в 2014-2024 годах) Йенс Столтенберг не исключил, что США могут покинуть НАТО.

"Ничто не является незыблемым, все может измениться", - заявил он в интервью журналу Der Spiegel. "Я не могу обещать, что США останутся в НАТО", - сказал Столтенберг. Бывший генсек считает, что НАТО должна принять меры для сохранения трансатлантического альянса "независимо от того, останутся ли Соединенные Штаты активным союзником в НАТО или нет".

В ситуации вокруг Гренландии Столтенберг предостерег от недооценки планов США. "Если Соединенные Штаты заявляют, что хотят взять под контроль Гренландию, то мы должны всерьез к этому отнестись", - отметил он.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность, что ее можно аннексировать, пригрозив Дании торговыми пошлинами в случае отказа. Датский премьер-министр Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.