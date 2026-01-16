В Мали запретили распространение журнала Jeune Afrique

Правительство обвинило издание в "прославлении терроризма и клевете, в ложных и подрывных обвинениях", связанных с нарушением поставок в Мали бензина и дизеля

Редакция сайта ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 16 января. /ТАСС/. Правительство Мали распорядилось запретить распространение и продажу в стране журнала Jeune Afrique, обвинив издание в использовании ложной информации и пропаганде терроризма. Соответствующее постановление издало Министерство территориального управления и децентрализации Мали.

"Распространение, передача и продажа журнала Jeune Afrique запрещены во всех его формах", - приводит выдержки из него Agence France-Presse. Власти обвинили издание в "прославлении терроризма и клевете, в ложных и подрывных обвинениях", связанных с нарушением поставок в Мали бензина и дизеля.

В минувший четверг журнал опубликовал на своем сайте статью о ситуации на топливном рынке Мали, назвав ее кризисной и поставив под сомнение эффективность действий властей. В Мали уже пятый месяц террористическое подполье пытается перерезать пути снабжения городов бензином и дизелем. Правительство задействовало для охраны колонн бензовозов армейские части.

Выходящий на французском языке журнал Jeune Afrique был основан в 1960 году. Его штаб-квартира расположена в Париже.