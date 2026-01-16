Посольство Украины в Иране приостановило работу

Это произошло из-за ухудшения обстановки в исламской республике

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Посольство Украины в Иране временно прекратило работать из-за обострения ситуации с безопасностью. Об этом сообщается в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) посольства.

"В связи с обострением ситуации безопасности сообщаем, что посольство Украины в Исламской Республике Иран приостанавливает свою работу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о возобновлении работы дипмиссии, а также о дальнейших действиях и возможных изменениях будет сообщено дополнительно.

Ранее некоторые другие страны также приостановили работу своих посольств в Иране.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. 2 января на улицах появились группы неизвестных с оружием, участились случаи вооруженных столкновений между бунтовщиками и правоохранителями. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.