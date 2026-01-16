Трамп: причин задействовать армию ввиду протестов в США нет

Так американский лидер прокомментировал возможность применения Закона о подавлении восстаний от 1807 года

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Основания привлекать Вооруженные силы США к поддержанию правопорядка в стране в связи с акциями протеста против действий Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) отсутствуют. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Не думаю, что сейчас есть какие бы то ни было причины применять это. Однако, если бы мне это было необходимо, то я бы этим воспользовался", - сказал глава администрации США в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом из Вашингтона в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Он комментировал возможность задействования Закона о подавлении восстаний от 1807 года, который дает главе государства право на использование вооруженных сил внутри страны.

В Миннеаполисе (штат Миннесота) 7 января во время операции по поиску нелегальных иммигрантов сотрудники ICE потребовали от протестовавшей против их действий женщины, остановившейся на машине посередине проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из сотрудников службы открыл огонь по водителю из табельного оружия. Женщина умерла от полученных ранений. Мэр города Джейкоб Фрей заявил, что действия сотрудников ICE были безрассудными, и потребовал от службы покинуть город. Губернатор Миннесоты Тим Уолц пообещал обеспечить проведение "полного, справедливого и оперативного расследования" произошедшего. В городе начались масштабные акции протеста.

В свою очередь министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что ICE продолжит свою деятельность в городе. Министр убеждена, что застреливший женщину сотрудник ICE действовал в целях самообороны и согласно инструкциям. Аналогичную точку зрения выразил Трамп. В Миннеаполис были дополнительно направлены около тысячи сотрудников ICE. Трамп пригрозил 15 января использовать Закон о подавлении восстаний, если власти Миннесоты не пресекут нападения на сотрудников ICE.