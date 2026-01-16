SANA: в Алеппо сирийская армия начала операцию против курдских бойцов

ВС переходного правительства страны ударит по объектам, используемым курдской коалицией в качестве военных баз

ТУНИС, 17 января. /ТАСС/. Вооруженные силы переходного правительства Сирии начали ответную операцию против бойцов курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) и их союзников в районе города Дейр-Хафер на западном берегу реки Евфрат в провинции Алеппо. Соответствующее заявление оперативного командования приводит агентство SANA.

"Мы начали ответные действия против позиций боевиков "Рабочей партии Курдистана" и остатков свергнутого режима, союзных СДС, в городе Дейр-Хафер", - говорится в тексте. Согласно заявлению, ударам будут подвергнуты объекты, используемые курдской коалицией и их союзниками в качестве военных баз, откуда запускались беспилотники по жилым кварталам города Алеппо. Ранее оперативное командование обратилось к жителям города с призывом держаться поодаль от ряда районов города, в которых будет производиться операция.

13 января командование вооруженных сил арабской республики объявило закрытой военной зоной территорию, расположенную к востоку от Алеппо, и обвинило СДС в использовании окрестностей города для запуска беспилотников, которые наносили в начале января удары по жилым кварталам, постам сирийской армии и сил внутренней безопасности.