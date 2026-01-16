Курдская коалиция выведет формирования, дислоцированные к востоку от Алеппо

СДС передислоцирует своих солдат в районы к востоку от Евфрата, сообщил командующий Мазлюм Абди

ТУНИС, 17 января. /ТАСС/. Курдская коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) выведет свои формирования, дислоцированные к востоку от Алеппо, 17 января. Об этом сообщил командующий СДС Мазлюм Абди.

"Мы приняли решение вывести наши силы завтра в 7:00 утра (совпадает с мск - прим. ТАСС) с нынешних линий фронта к востоку от Алеппо, которые находятся под обстрелом уже два дня, чтобы передислоцировать их в районы к востоку от Евфрата", - сообщил Абди. По его словам, решение было принято в ответ на призывы "дружественных стран и посредников", а также "в качестве демонстрации доброй воли в рамках процесса интеграции и нашей приверженности выполнению условий соглашения от 10 марта".

13 января командование вооруженных сил арабской республики объявило закрытой военной зоной территорию, расположенную к востоку от Алеппо, и обвинило СДС в использовании окрестностей города для запуска беспилотников, которые наносили в начале января удары по жилым кварталам, постам сирийской армии и сил внутренней безопасности.

10 марта 2025 года временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа и командующий СДС Мазлюм Абди подписали соглашение, в соответствии с которым курдские бойцы до конца года должны были влиться в состав регулярной армии. Однако последовавшие раунды переговоров выявили существенные различия в позициях СДС и переходного правительства. Курды настаивали на создании децентрализованной системы управления. Сирийское правительство потребовало, чтобы северо-восточные районы в административном и военном плане подчинялись центральным властям.