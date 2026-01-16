Трамп заявил, что определился с кандидатурой на пост главы ФРС

Президент США ранее неоднократно критиковал действующего главу регулятора Джерома Пауэлла

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что определился с кандидатурой на пост руководителя Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка) США.

"В моем понимании, это решено", - заявил Трамп, отвечая на вопрос, определился ли он с тем, кто возглавит ФРС по завершении полномочий действующего главы регулятора Джерома Пауэлла. Слова американского лидера приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

Трамп ранее неоднократно выступал с жесткой критикой в адрес Пауэлла и допускал, что будет добиваться его увольнения. Американский лидер подчеркивал, что, по его мнению, ФРС должна последовательно снижать базовую процентную ставку. Как утверждал Трамп, ФРС умышленно не делала этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в мае 2026 года.

ФРС была учреждена Конгрессом США в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Официально ФРС отчитывается напрямую перед Конгрессом, а не перед президентом.

Пауэлл заявил 11 января, что Министерство юстиции - генеральная прокуратура США готовится предъявить ему уголовные обвинения. Как пояснил глава регулятора, они связаны с выступлением на слушаниях в банковском комитете Сената Конгресса в июне 2025 года. Его выступление касалось проекта реконструкции комплекса зданий ФРС. По словам Пауэлла, этот беспрецедентный шаг Минюста США "следует рассматривать в более широком контексте угроз и давления со стороны [американской] администрации" на ФРС.