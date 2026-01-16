CNN Brasil: в Бразилии хотят усилить системы ПВО после ударов США по Венесуэле

Также Командование сухопутных войск республики настаивает на создании собственного флота БПЛА, сообщил телеканал

Редакция сайта ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 января. /ТАСС/. Командование сухопутных войск Бразилии настаивает на скорейшем укреплении систем противовоздушной обороны (ПВО) страны и создании собственного флота БПЛА. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на бразильского генерала Томаса Пайву.

Читайте также Удары по Венесуэле и захват Мадуро. Заявления Трампа

Отмечается, что президент страны Луис Инасиу Лула да Силва после агрессии США в отношении Венесуэлы провел совещание с руководством вооруженных сил. Пайва в своем докладе указал главе государства на "стратегические уязвимости" в обороноспособности республики. Военачальник подчеркнул необходимость обновления систем ПВО средней и большой дальности, модернизации парка вертолетов, а также закупки разведывательных и ударных дронов.

В ходе совещания министр обороны Бразилии Жозе Мусио Монтейро отметил, что безопасность северных рубежей в Амазонии на границе с Венесуэлой обеспечивают около 10 тыс. военнослужащих. Однако, по словам главы ведомства, техническое оснащение войск требует пересмотра с учетом новых угроз.