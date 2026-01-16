Трамп утверждает, что США теперь управляют Венесуэлой
Редакция сайта ТАСС
16 января, 23:14
ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Глава американской администрации Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты теперь управляют Венесуэлой. Он также заявил, что президент страны Николас Мадуро несет ответственность за "преступления против США и остального мира".
Читайте также
Удары по Венесуэле и захват Мадуро. Заявления Трампа
"Как я заявил ранее в этом месяце отсюда, из [своего поместья] Мар-а-Лаго, мы захватили <...> Мадуро за его преступления против США и остального мира", - заявил Трамп, выступая с речью по случаю переименования в его честь одной из улиц в Палм-Бич (штат Флорида).
"Мы теперь управляем страной", - заявил Трамп, говоря о Венесуэле. По его версии, это теперь "другая страна", которая "очень сильно изменилась всего за неделю".