Трамп утверждает, что США теперь управляют Венесуэлой

Американский лидер в том числе заявил, что президент республики Николас Мадуро несет ответственность за преступления против Соединенных Штатов "и остального мира"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Глава американской администрации Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты теперь управляют Венесуэлой. Он также заявил, что президент страны Николас Мадуро несет ответственность за "преступления против США и остального мира".

Читайте также Удары по Венесуэле и захват Мадуро. Заявления Трампа

"Как я заявил ранее в этом месяце отсюда, из [своего поместья] Мар-а-Лаго, мы захватили <...> Мадуро за его преступления против США и остального мира", - заявил Трамп, выступая с речью по случаю переименования в его честь одной из улиц в Палм-Бич (штат Флорида).

"Мы теперь управляем страной", - заявил Трамп, говоря о Венесуэле. По его версии, это теперь "другая страна", которая "очень сильно изменилась всего за неделю".