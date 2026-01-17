WSJ: США могут вернуть антисирийские санкции при операции против курдов

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Американские чиновники пригрозили Дамаску возвращением антисирийских рестрикций в случае расширения военной операции против курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, спецпредставитель США по Сирии Том Баррак и глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер на ежедневной основе ведут переговоры с обеими сторонами, пытаясь предотвратить дальнейшую эскалацию. Кроме того, вице-президент США Джей Ди Вэнс беседовал с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и пытался убедить его уладить разногласия с курдами, отмечает WSJ. В ходе переговоров американские чиновники пригрозили вернуть санкции против сирийского правительства, если Дамаск приступит к более масштабной атаке, информировали источники газеты.

Обстановка на севере Сирии обострилась 6 января. Жертвами перестрелок между правительственными силами и курдской коалицией в городе Алеппо стали 24 человека, 129 получили ранения. Сирийские власти возложили ответственность за новый виток военной эскалации на курдские "Силы демократической Сирии" (СДС), курды, однако, отвергли свою причастность к обстрелам города и призвали к возобновлению диалога с Дамаском для поиска мирного решения. 10 января было достигнуто соглашение о прекращении огня, которое гарантировало безопасную эвакуацию мирного населения и ополченцев из курдских районов.

13 января оперативное командование вооруженных сил переходного правительства Сирии объявило закрытой военной зоной районы, расположенные к востоку от города Алеппо. По данным катарского телеканала Al Jazeera, бойцы курдских формирований разрушили три моста в районе Дейр-Хафер к востоку от города Алеппо, соединяющие контролируемые ими районы с остальной частью Сирии. Телеканал Rudaw также указал, что сирийские войска открыли огонь из артиллерии по окрестностям Дейр-Хафера.