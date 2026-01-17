Столтенберг призвал страны Запада к диалогу с Россией

Говорить с Москвой необходимо и для обсуждения контроля над вооружениями, указал экс-генсек НАТО

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь НАТО (занимал пост в 2014-2024 годах) Йенс Столтенберг призвал страны Запада "поговорить с Россией как с соседом".

"Нам нужно обсудить с Россией прекращение боевых действий на Украине, как это делаем мы, Соединенные Штаты и другие страны, <...> нам нужно поговорить как с соседом", - сказал он в интервью журналу Der Spiegel.

Он отметил, что возвращение к диалогу с РФ необходимо в том числе и для обсуждения контроля над вооружениями. "Даже во время холодной войны нам удавалось ограничивать ядерное оружие, но эта архитектура перестала существовать", - добавил он.

Ранее Столтенберг заявил, что не исключает выход США из НАТО. Он считает, что НАТО должна принять меры для сохранения трансатлантического альянса "независимо от того, останутся ли Соединенные Штаты активным союзником в НАТО или нет".