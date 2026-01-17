На Украине с 2022 года открыли 300 тыс. дел против ушедших в самоволку из ВСУ

При этом, депутат Рады Руслан Горбенко не назвал число уголовных дел, возбужденных по статье дезертирство.

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. 300 тыс. уголовных дел возбуждено на Украине с начала военного конфликта в отношении лиц, совершивших самовольное оставление части (СОЧ). Об этом заявил депутат правящей партии "Слуга народа" Руслан Горбенко.

Он рассуждал об общей ситуации с призывом в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и затронул группы, которые либо освобождены от призыва, либо уклоняются, либо уходят из армии. Так, по его словам, численность имеющих бронь составляет от 1,2 до 1,5 млн человек. Говоря же о тех, кто ушел в самоволку, депутат усомнился в данных, приведенных новым министром обороны Михаилом Федоровым, а именно о 200 тыс. человек, ушедших в СОЧ. "Плюс два миллиона о которых как раз Михаил Федоров давал информацию не обновили свои данные. 200 тыс., ну, я думаю, он точно занизил эту цифру, это СОЧ", - сказал он в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".

На это депутату задали вопрос, считает ли он, что Федоров занизил данные по СОЧ. "Только уголовных дел по СОЧ 300 тыс. Я понимаю, возможно, что некоторая часть этих людей вернулась в армию, но остается факт, что СОЧ - до сих пор бич Вооруженных сил Украины", - ответил Горбенко. В то же время он не назвал число уголовных дел, возбужденных по статье дезертирство.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. 18 мая того же года в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу. Как следует из подсчетов ТАСС, из ВСУ за 2025 год дезертировали более 200 тыс. человек.