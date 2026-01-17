Токаев сменил начальника Генерального штаба ВС Казахстана

Начальником генерального штаба вооруженных сил страны стал Каныш Абубакиров

АСТАНА, 17 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Каныша Абубакирова начальником генерального штаба вооруженных сил страны. Об этом сообщили в пресс-службе главы Казахстана.

Ранее Абубакиров занимал пост заместителя министра обороны республики. Он сменил на текущем посту Султана Камалетдинова, который был назначен Токаевым на должность начальника Генштаба ВС страны в январе 2024 года. Причины кадровых решений главы государства не приводятся.

Абубакиров родился в 1977 году. Выпускник военной Академии вооруженных сил Казахстана и Национального университета обороны. В разные годы проходил службу на должностях заместителя командующего аэромобильными войсками - начальника управления боевой подготовки управления командующего, начальника штаба - первого заместителя командующего десантно-штурмовыми войсками сухопутных войск, командующего войсками регионального командования "Запад", командующего десантно-штурмовыми войсками сухопутных войск Казахстана.