Орбан: Венгрия сохраняет с Россией сбалансированные отношения

В то же время венгерский премьер-министр заявил, что для республики КНР и США являются друзьями

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Denes Erdos

БУДАПЕШТ, 17 января. /ТАСС/. Правительство Венгрии считает своими друзьями США и Китай, а с Россией поддерживает справедливые и сбалансированные отношения. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая на встрече активистов правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" в Мишкольце.

Отвечая на вопрос одного из участников встречи, он заявил, что Венгрия относит к числу своих друзей американцев, китайцев и страны тюркского мира. "Кроме того, Венгрия поддерживает справедливые и сбалансированные отношения с Россией", - сказал глава правительства, выступление которого транслировали национальные телеканалы.

Говоря о европейских союзниках, Орбан отметил, что Венгрия может рассчитывать на поддержку со стороны Чехии, Италии и Словакии.

У венгерского правительства сохраняются серьезные разногласия с нынешним руководством Евросоюза по многим вопросам, в том числе по Украине, но Орбан неоднократно подтверждал, что Венгрия дорожит своим участием в ЕС и не намерена выходить из этого объединения.