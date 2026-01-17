Армия Сирии требует от курдов полностью вывести силы с западного берега Евфрата

Командование подчеркивает, что это является "единственным способом положить конец эскалации"

ТУНИС, 17 января. /ТАСС/. Вооруженные силы переходного правительства Сирии требуют от курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) полностью вывести своих бойцов с позиций на западном берегу Евфрата. Об этом говорится в заявлении оперативного командования ВС.

"Требуем, чтобы руководство СДС немедленно выполнило свои заявленные обязательства и полностью вывело войска к востоку от реки Евфрат, а также демилитаризовало город Табка, чтобы гражданская администрация могла выполнять свои обязанности, и прекратило препятствовать любым усилиям, направленным на стабилизацию ситуации в регионе", - приводит заявление телеканал Al-Ikhbariya. Командование подчеркивает, что соблюдение вышеуказанных договоренностей является "единственным способом положить конец эскалации".

Ранее сирийское командование обвинило "Рабочую партию Курдистана" (признана Турция террористической) в срыве соглашения о прекращении огня и отводе вооруженных формирований из района Дейр-Хафер к востоку от Алеппо, которое было заключено властями с СДС.

В первой половине дня вооруженные силы арабской республики начали размещение на территории провинции Ракка после установления контроля над городом Дейр-Хафер к востоку от Алеппо, откуда ушли формирования СДС. Заняв населенный пункт Дебси-Афнан на западном берегу реки Евфрат, они выдвинулись в направлении города Табка. Курдская коалиция со своей стороны расценила начавшееся в субботу продвижение правительственных сил к этому городу, где находится Евфратская ГЭС, как "нарушение двусторонних договоренностей, достигнутых при содействии международных посредников".

Телеканал Syria TV сообщил, что сирийская армия начала также в субботу военную операцию против курдов к востоку от Ракки - административного центра одноименной провинции. По сведениям телеканала, войска наступают из города Маадан на форпосты СДС в Ратлу и Ганем-эль-Али.