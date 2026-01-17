В Кривом Роге жители перекрыли дорогу из-за отсутствия света

Люди жалуются, что в их домах уже четверо суток нет электроэнергии

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Жители микрорайона Солнечный в Кривом Роге, родном городе Владимира Зеленского, перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия электроэнергии. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

В частности, люди жалуются, что в их домах уже четверо суток нет света. "Четвертые сутки без света. Все разряжено. Как детям учиться? Мы уже не говорим про стирку или бойлер. У нас лопнуло терпение", - цитирует издание одного из участников акции.

Собравшиеся сообщили, что не получают никакой обратной связи от коммунальных служб, причины отключений не выяснены, а аварийные бригады не приезжают по вызову. Как сообщается, позднее на место прибыли сотрудники энергетического холдинга "ДТЭК", но точную причину отсутствия света сообщить не смогли.

По данным издания акция в настоящее время продолжается. Общественный транспорт пущен в объезд заблокированной дороги, на месте дежурит полиция.

Во всех регионах Украины ежедневно вводят многочасовые графики отключения света. В случае возникновения перегрузки сети применяются аварийные отключения для балансировки, их продолжительность не ограничена. Самая сложная ситуация сложилась в Киеве, где, как рассказали ТАСС очевидцы, электричество может появляться на два-три часа в сутки. В стране введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике.