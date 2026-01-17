Медведчук: Зеленский намерен "петлять", чтобы не проводить выборы

Владимир Зеленский не хочет терять власть, отметил глава движения "Другая Украина"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский думает, как "пропетлять", чтобы не проводить выборы в стране и не терять власть. Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Зеленский, если и согласится на выборы, то только при гарантии их 100-процентной фальсификации. И такие возможности на масштабную фальсификацию у него есть. Нелегитимный не скрывает, что может пойти на выборы только под давлением, - сказал он. - Кровавый клоун уже продал Украину США, и его осталось только слить и утилизировать. Наркофюрер это знает и не торопится, думает, как пропетлять. А вот для проведения легитимных выборов, отражающих волю украинских граждан, возможностей нет".

Как напомнил Медведчук, президент РФ Владимир Путин ясно дал понять, что признает легитимность результатов выборов только в том случае, если будут учтены голоса украинских граждан, находящихся на территории России, а Зеленский уже отказался это делать. "Значит, Россия то, что сфальсифицирует кровавый клоун, не признает, тогда никакого смысла в этих выборах и их результатах не будет. В Киеве в очередной раз кормят всех пустыми обещаниями", - добавил он.

Медведчук подчеркнул, что для проведения выборов и признания их результатов легитимными мало допустить к голосованию всех украинских граждан, включая тех, кто сегодня находится в РФ, нужно еще привести украинское законодательство в соответствие с конституцией, отменить антироссийские законы и указы, вернуть гражданам Украины их законные права. "Это преступное законодательство поставило вне закона весь электорат, который требует нормализации отношений с Россией. Необходимо отменить запрет на деятельность 18 оппозиционных партий, амнистировать репрессированных. Без этого результаты выборов будут нелегитимными", - заключил он.

