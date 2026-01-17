The Globe and Mail: Карни принял предложение Трампа войти в "Совет мира" по Газе

По данным газеты, в состав совета также войдут спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и владелец инвесткомпании Apollo Global Management Марк Роуэн

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Марк Карни принял предложение президента США Дональда Трампа войти в состав "Совета мира", который будет управлять сектором Газа. Об этом сообщила газета The Globe and Mail.

Источник издания из числа должностных лиц отметил, что "Карни принял приглашение <...> присоединиться к "Совету мира" <...> Трампа". Карни, завершивший визит в Китай, в субботу отправляется в Катар. Далее он примет участие во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Давосе 19-23 января.

Согласно заявлению, распространенному в пятницу пресс-службой Белого дома, в состав "Совета мира" под председательством Трампа войдут его спецпредставитель Стивен Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр, владелец инвесткомпании Apollo Global Management Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга и зампомощника Трампа по национальной безопасности Роберт Гэбриэл.

9 октября 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня.

Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая "Совет мира".