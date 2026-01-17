Курдская автономная администрация ввела комендантский час в части городов Сирии

По информации телеканала Rudaw, ограничения вступили в силу немедленно и будут действовать до дальнейшего уведомления

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 17 января. /ТАСС/. Курдская автономная администрация ввела полный комендантский час в нескольких городах провинции Ракка на севере Сирии. Об этом передает телеканал Rudaw.

По его информации, ограничения вступили в силу немедленно и будут действовать до дальнейшего уведомления. В частности, комендантский час введен в городе Ракка - административном центре одноименной провинции - и городе Табка.

В первой половине дня вооруженные силы арабской республики начали размещение на территории провинции Ракка после установления контроля над городом Дейр-Хафер к востоку от Алеппо, откуда ушли формирования "Сил демократической Сирии" (СДС). Заняв населенный пункт Дебси-Афнан на западном берегу реки Евфрат, они выдвинулись в направлении города Табка. Курдская коалиция со своей стороны расценила начавшееся в субботу продвижение правительственных сил к этому городу, где находится Евфратская ГЭС, как "нарушение двусторонних договоренностей, достигнутых при содействии международных посредников".

Телеканал Syria TV сообщил, что сирийская армия начала также в субботу военную операцию против курдов к востоку от Ракки. По сведениям телеканала, войска наступают из города Маадан на форпосты СДС в Ратлу и Ганем-эль-Али.