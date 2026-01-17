NZZ: вступление Украины "взорвет" бюджет Евросоюза

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Возможное вступление Украины в состав ЕС "взорвет" бюджет сообщества. Такое мнение высказывается в материале швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По ее оценкам, вступление в организацию станет "вызовом не только для Украины, но и для самого Евросоюза". Издание отмечает, что Украина - бедная страна с большим сельскохозяйственным сектором, крупнейшая по размеру из нынешних кандидатов в члены ЕС. При этом ВВП на душу населения в ней с поправкой на покупательную способность "составляет лишь около половины показателя Болгарии, которая в настоящее время является самой бедной страной ЕС".

"Такое сочетание факторов может перегрузить существующие системы трансфертов [внутри сообщества] и взорвать бюджет ЕС", - считают авторы статьи.

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщала, что Еврокомиссия обсуждает предварительные предложения по реформе системы вступления в ЕС. План предусматривает введение двухступенчатой модели, которая может ускорить вступление Украины в Евросоюз.

31 декабря европейское издание Politico сообщило, что Украина не смогла в 2025 году продвинуться в вопросе вступления в ЕС, несмотря на призывы Брюсселя ускорить реформы в области верховенства закона и борьбы с коррупцией.