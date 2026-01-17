Глава разведки Египта обсудил с членами Палестинского комитета по Газе начало его работы

Глава комитета Али Шаат поблагодарил египетское руководство за его усилия по поддержанию действия режима прекращения огня в Газе

КАИР, 17 января. /ТАСС/. Глава египетского Управления общей разведки Хасан Рашад встретился с членами Палестинского комитета технократов, который будет заниматься вопросами управления сектором Газа. Стороны обсудили условия для скорейшего начала работы административного органа, сообщает телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его данным, глава комитета Али Шаат поблагодарил египетское руководство за его усилия по поддержанию действия режима прекращения огня в Газе. Чиновник подчеркнул, что возглавляемый им орган будет работать над "улучшением условий жизни" в секторе и "открытием КПП на границе с Газой, чтобы обеспечить доставку туда гуманитарной помощи".

14 января МИД Египта объявил, что Палестинский комитет технократов окончательно сформирован. Посредники в лице Египта, Катара и Турции в совместном заявлении выразили надежду, что учреждение состава комитета "поможет перейти ко второму этапу соглашения" о прекращении огня в палестинском анклаве и "предотвратит новый виток эскалации". Комитет состоит из 15 уроженцев сектора Газа. Его председатель Али Шаат ранее занимал ряд высоких постов в Палестинской национальной администрации и считается специалистом по вопросам восстановления политической и экономической инфраструктуры.