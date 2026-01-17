В Панаме перехватили лодку с 5 тоннами наркотиков на борту

Подозрительное судно обнаружили в ходе разведывательных и патрульных задач по контролю незаконного морского трафика

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 17 января. /ТАСС/. Национальная авиационно-морская служба Панамы совместно с прокуратурой страны изъяла 5 356 пакетов предполагаемого наркотического вещества в ходе операции на пляже Бонго на острове Рей в архипелаге Лас-Перлас. Об этом сообщило ведомство в Х.

В службе уточнили, что подозрительное судно было обнаружено в ходе разведывательных и патрульных задач по контролю незаконного морского трафика. После обнаружения лодка попыталась скрыться, однако в итоге села на мель у берега на каменистом участке. Отмечается, что члены экипажа покинули судно и скрылись в лесистой местности, оставив лодку брошенной с повреждениями корпуса, полученными в результате удара о скалы.

В ходе осмотра было установлено, что на борту находились 120 мешков, содержащих 5 356 пакетов предполагаемых наркотических средств.