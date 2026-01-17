Лидер "Хезболлах" потребовал от кабмина Ливана сместить с поста главу МИД

Генсек шиитского движения шейх Наим Касем заявил, что Юсеф Раджи подталкивает страну к гражданской войне

БЕЙРУТ, 17 января. /ТАСС/. Правительству Ливана следует заменить министра иностранных дел республики Юсефа Раджи, который подталкивает страну к гражданской войне. С таким требованием выступил генсек шиитского движения "Хезболлах" шейх Наим Касем в телеобращении, которое транслировал телеканал Al Manar.

"Отсутствие дипломатии, защищающей национальные интересы, является слабым местом в работе кабмина, - утверждал политик. - Действующий глава МИД [Юсеф Раджи] манипулирует общественным мнением и стремится втянуть страну в междоусобицу. Власти несут ответственность за его скорейшую замену или должны заставить замолчать этого министра".

12 января руководитель ливанского дипведомства заявил в интервью Sky News Arabia, что оружие в руках "Хезболлах" стало тяжелым бременем как для шиитской общины, так и для всего Ливана. По его словам, "этот арсенал не смог защитить ни шиитов, ни Ливан во время агрессии, а сейчас стал препятствием на пути экономического возрождения".

Как отметил Раджи, "до тех пор, пока существует оружие "Хезболлах", у Израиля всегда будет предлог для продолжения нападений на Ливан".

14 января заместитель председателя политсовета "Хезболлах" Махмуд Куммати отверг правительственный план по разоружению незаконных военизированных формирований к северу от реки Литани, подчеркнув, что власти делают "бесплатную уступку" Израилю и США. По его мнению, "такой курс ведет страну к нестабильности и хаосу".