Медведчук: Зеленский не даст проголосовать на выборах живущим в РФ украинцам

Глава движения "Другая Украина" заявил, что "в Киеве в очередной раз кормят всех пустыми обещаниями"

Редакция сайта ТАСС

Виктор Медведчук © Ирина Яковлева/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский не даст проголосовать на выборах украинским гражданам, проживающим в России. Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Президент РФ Владимир Путин ясно дал понять, что признает легитимность результатов выборов только в том случае, если будут учтены голоса украинских граждан, находящихся на территории России, а Зеленский уже отказался это делать", - сказал он.

"Значит, Россия то, что сфальсифицирует кровавый клоун, не признает, тогда никакого смысла в этих выборах и их результатах не будет. В Киеве в очередной раз кормят всех пустыми обещаниями", - добавил Медведчук.

Полный текст интервью будет опубликован позднее.