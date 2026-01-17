Президент Хорватии: интересы США не могут быть выше прав народа Гренландии

Зоран Миланович отметил, что все вопросы безопасности в Арктическом регионе "могут и должны быть решены путем диалога и сотрудничества" между Данией и Гренландией с США и в рамках НАТО

БЕЛГРАД, 17 января. /ТАСС/. Интересы США в сфере безопасности в Арктике не могут быть выше прав народа Гренландии и законов Дании. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

"Учитывая нынешние политические и даже военные претензии к Гренландии, автономной части Королевства Дания, я подчеркиваю, что будущее Гренландии может быть определено только самим гренландским народом в соответствии с правом на самоопределение, гарантированным ему законами Королевства Дания. Никакие соображения безопасности не могут быть выше этого права народа Гренландии", - приводит слова Милановича его канцелярия.

Как отметил глава хорватского государства, все вопросы безопасности в Арктическом регионе "могут и должны быть решены путем диалога и сотрудничества" между Данией и Гренландией с США и в рамках НАТО. По его мнению, эти вопросы никак не связаны с международно-правовым положением Гренландии. Миланович также привел пример размещения американских войск на острове в годы холодной войны по договоренности с датскими властями. "Только такая модель, то есть соглашение между Данией и США, учитывающее волю народа Гренландии, является приемлемым решением данной ситуации", - подчеркнул президент Хорватии.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США, и не исключал применения силы для решения этого вопроса. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заверял в конце марта прошлого года, что американское правительство рассчитывает на обретение Гренландией независимости и ее мирное присоединение к Соединенным Штатам. По словам Вэнса, Вашингтон не угрожает в данном случае применением военной силы.

Однако 6 января Белый дом в письменном заявлении, предоставленном агентству Reuters, подчеркнул, комментируя планы в отношении Гренландии, что, "конечно, применение Вооруженных сил США всегда является вариантом действий, доступным главнокомандующему", то есть Трампу. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила 7 января, что Трамп активно обсуждает с подчиненными возможность покупки острова.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.