Нетаньяху: состав совета по управлению Газой не был согласован с Израилем

Такой состав противоречит политике еврейского государства, отметил его премьер-министр

Редакция сайта ТАСС

© Хасан Алзаанин/ ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 января. /ТАСС/. Состав совета по управлению сектором Газа не был согласован Израилем и противоречит его политике. Об этом заявила канцелярия главы правительства еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"Объявление о составе совета по управлению Газой, подчиненного "Совету мира", не было согласовано с Израилем и противоречит его политике", - говорится в заявлении. В канцелярии добавили, что Нетаньяху "поручил министру иностранных дел [Израиля Гидеону Саару] обратиться по этому вопросу к госсекретарю США [Марко Рубио]".

9 октября 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая "Совет мира".