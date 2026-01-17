Постпред США при НАТО счел очень острой реакцию Европы на ситуацию с Гренландией

Мэтью Уитэкер считает, что "в конечном счете это вопрос между Соединенными Штатами, Данией и Гренландией"

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер полагает, что европейские страны слишком остро реагируют на намерения Вашингтона установить контроль над Гренландией.

"Европа иногда склонна чрезмерно реагировать, когда поднимается какой-либо вопрос. Мне кажется, это одна из ситуаций, в которых надо действовать с холодной головой", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Уитэкер считает, что "в конечном счете это вопрос между Соединенными Штатами, Данией и Гренландией".

Ранее американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США, и не исключал применения силы для решения этого вопроса. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заверял в конце марта прошлого года, что американское правительство рассчитывает на обретение Гренландией независимости и ее мирное присоединение к Соединенным Штатам. Однако 6 января Белый дом в письменном заявлении, предоставленном агентству Reuters, подчеркнул, комментируя планы в отношении Гренландии, что, "конечно, применение Вооруженных сил США всегда является вариантом действий, доступным главнокомандующему", то есть Трампу. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила 7 января, что Трамп активно обсуждает с подчиненными возможность покупки острова.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.