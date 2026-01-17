Милей призвал не допустить искажения соглашения MERCOSUR-ЕС

Крайне важно, чтобы на этапе внедрения был сохранен дух достигнутых договоренностей, отметил президент Аргентины

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 января. /ТАСС/. Страны Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR) и Евросоюза должны не допустить искажения заключенного соглашения о свободной торговле при его реализации. С таким призывом обратился президент Аргентины Хавьер Милей, выступая на церемонии подписания документа, которая прошла в Асунсьоне.

"Но я хочу еще раз подчеркнуть одну вещь: крайне важно, чтобы на этапе внедрения был сохранен дух достигнутых договоренностей. Введение механизмов, которые ограничивают этот доступ, таких как квоты, защитные меры или меры с эквивалентным эффектом, существенно снизит экономический эффект соглашения и подорвет его ключевую цель. Мы должны следить в наших парламентах, чтобы этого не произошло", - сказал он на церемонии, которая транслировалась на YouTube-канале правительства Парагвая.

Президент Парагвая Сантьяго Пенья также предостерег стороны от "ошибочного самодовольства". "Мы потеряли слишком много времени, чтобы прийти к этому, и могли бы заключить еще более выгодное соглашение", - считает он. По его словам, теперь MERCOSUR надеется, что соглашение все же "принесет пользу его главным бенефициарам - миллионам жителям Европы и Южной Америки".

О соглашении

9 января страны ЕС проголосовали за подписание соглашения о свободной торговле с MERCOSUR, переговоры о котором шли с 2000 года. Против соглашения выступают аграрные лобби Европы, которые опасаются массового притока в регион более дешевой сельскохозяйственной продукции из Латинской Америки.

Подписанное соглашение создает одну из самых больших зон свободной торговли, на территории которой проживают 720 млн человек. Их совокупный ВВП составляет $24,2 трлн, что эквивалентно 20,2% мирового ВВП.

Как отмечает телеканал CNN Brasil, после вступления соглашения в силу страны MERCOSUR отменят пошлины на почти 91% импортируемых из стран ЕС товаров, включая автомобили. Ранее лишь 35% европейских товаров были свободны от пошлин. Страны Евросоюза постепенно, в течение следующих 10 лет, будут отказываться от пошлин на почти 92% всех товаров, поступающих из государств MERCOSUR.

Южноамериканский блок отменит пошлины на сельскохозяйственную продукцию ЕС, в том числе 27-процентную пошлину на вино и 35-процентную пошлину на крепкие спиртные напитки. При этом соглашение закрепит около 350 географических наименований для защиты продукции по месту происхождения.

MERCOSUR - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, действующими членами которого являются Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения превышает 280 млн человек.