Иракская армия берет под контроль базу Айн-эль-Асад после вывода войск США

Коалиция во главе с Соединенными Штатами была создана в 2014 году для борьбы с террористическими группировками, прежде всего с "Исламским государством"

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 17 января. /ТАСС/. Иракская армия берет под свой полный контроль авиабазу Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, которая использовалась войсками международной коалиции во главе с США, после вывода оттуда американских сил. Об этом говорится в заявлении Минобороны арабской республики.

"Начальник штаба армии Абдель Амир Рашид Яралла 17 января руководил распределением задач и обязанностей между различными родами войск и формированиями на авиабазе Айн-эль-Асад после вывода американских войск и принятия иракской армией полного контроля над базой", - говорится в заявлении, распространенном агентством INA. "Начштаба немедленно проконтролировал передачу обязанностей по обеспечению безопасности, лично руководя развертыванием различных подразделений и формирований на базе", - сообщило Минобороны.

Коалиция во главе с США была создана в 2014 году для борьбы с террористическими группировками, прежде всего с "Исламским государством" (запрещена в РФ), боевики которой оккупировали почти треть иракской территории летом того же года. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьера республики Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ.

В январе 2020 года парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода иностранных войск. 4 февраля 2025 года президент Ирака Абдель Латиф Рашид сообщил, что миссия международной коалиции, вероятнее всего, завершится к концу 2025 года.